Топ-менеджер российского банка попросил суд смягчить приговоры Баязитовой и Архаровой

Топ-менеджер «Промсвязьбанка» попросил смягчить приговоры Баязитовой и Архаровой

В Москве топ-менеджер «Промсвязьбанка» Александр Ушаков попросил Московский городской суд смягчить приговоры вымогавшим у него деньги журналистке Александре Баязитовой и администратору Telegram-канала Ольге Архаровой. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ушаков попросил суд применить к фигуранткам условное осуждение, предусмотренное статьей 73 УК РФ («Условное осуждение») — заявил на заседании адвокат Олег Востряков. Кроме того, представитель топ-менеджера приложил ходатайство для обоснования этой просьбы.

По данным агентства, на заседании также выступила адвокат Елена Федулова. Она заявила, что три депутата Государственной Думы России отправили аналогичные обращения с просьбой о смягчении приговора Архаровой. Отмечается, что обвиняемая Баязитова присутствовала на заседании лично, а обвиняемая Архарова участвовала по видеосвязи из ижевского СИЗО.

Мосгорсуд продолжит пересматривать приговор 28 августа.

Ранее сообщалось, что 27 ноября 2023 года Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве у Александра Ушакова.