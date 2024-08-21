Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:22, 21 августа 2024Силовые структуры

Топ-менеджер российского банка попросил суд смягчить приговоры Баязитовой и Архаровой

Топ-менеджер «Промсвязьбанка» попросил смягчить приговоры Баязитовой и Архаровой
Начало событий в новости Журналистку Баязитову приговорили к пяти годам заключения
Ольга Архарова и Александра Баязитова

Ольга Архарова и Александра Баязитова. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве топ-менеджер «Промсвязьбанка» Александр Ушаков попросил Московский городской суд смягчить приговоры вымогавшим у него деньги журналистке Александре Баязитовой и администратору Telegram-канала Ольге Архаровой. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ушаков попросил суд применить к фигуранткам условное осуждение, предусмотренное статьей 73 УК РФ («Условное осуждение») — заявил на заседании адвокат Олег Востряков. Кроме того, представитель топ-менеджера приложил ходатайство для обоснования этой просьбы.

По данным агентства, на заседании также выступила адвокат Елена Федулова. Она заявила, что три депутата Государственной Думы России отправили аналогичные обращения с просьбой о смягчении приговора Архаровой. Отмечается, что обвиняемая Баязитова присутствовала на заседании лично, а обвиняемая Архарова участвовала по видеосвязи из ижевского СИЗО.

Мосгорсуд продолжит пересматривать приговор 28 августа.

Ранее сообщалось, что 27 ноября 2023 года Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве у Александра Ушакова.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия начала «задвигать» ВСУ в Курской области. Продвижение украинских войск остановлено

      Захарова назвала членов американской ЧВК в Курской области законными целями ВС России

      В Одессе задержали работника ТЦК за вмешательство в данные военнообязанных

      Стилист Рогов назвал модную вещь на раннюю осень

      Один из видов школьных товаров подешевел

      МИД России предупредил о последствиях для напавших на Курскую область террористов

      Обама оценил размер толпы сторонников Трампа

      Генерала Булгакова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

      Вор в законе Коля Киргиз оказался жив после сообщения о ликвидации спецназом

      Генералу Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше