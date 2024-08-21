Адвокат оценил шансы на смягчение наказания российской журналистке

Адвокат Михеев: у журналистки Баязитовой есть шанс на смягчение наказания

У журналистки Александры Баязитовой, осужденной на пять лет колонии за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, есть шанс на смягчение приговора. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат Игорь Михеев.

По его словам, суд может учесть позицию потерпевшего, который направил в Мосгорсуд ходатайство о замене реального наказания на условное. Прежде Ушаков не предлагал такого, отметил юрист.

Он также пояснил, что суд может снизить срок, и тогда у Баязитовой появится возможность подать прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). Также может быть пересчитан период ее нахождения в СИЗО по формуле день за полтора и если суд назначит журналистке три года и пятнадцать дней, то она может выйти на свободу в связи с фактическим отбытием срока.

Баязитова провела под стражей в тяжелых для нее условиях 2,5 года. Ее этапировали в Москву, сейчас она приходит в себя после долгого пути, во время которого успела побывать в пяти городах за полгода.