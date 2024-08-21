Турецкий политик Перинчек: санкции сыграли злую шутку с западной экономикой

Антироссийские санкции сыграли злую шутку с западной экономикой. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек.

«Украинский конфликт — это не только противостояние Москвы и Киева, а противостояние атлантической системы с Россией. Санкции атлантической системы против России не принесли ожидаемого результата», — отметил политик.

По его словам, турецкая экономика укрепилась в сложившихся рамках, а санкции в итоге сыграли злую шутку с самой западной экономикой. При этом военные операции ВСУ, в частности контрнаступление, не дало никаких результатов, резюмировал Перинчек.

Ранее издание Financial Times заявило, что Вашингтон пригрозил Турции «последствиями» за экспорт технологий в Россию. Подчеркивается, что особую обеспокоенность у США вызывает факт, что Турция стала ключевым центром, через который электроника западного производства, включая процессоры, карты памяти и усилители, попадает в Россию.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военные лобби заблокировали и саботировали стамбульские переговоры 2022 года о мирном урегулировании конфликта на Украине.