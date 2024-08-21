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09:06, 21 августа 2024Наука и техника

Турция испытала новую крылатую ракету

В Турции испытали крылатую ракету Kara Atmaca

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Новая крылатая ракета производства Турции Kara Atmaca прошла испытания на дальность полета. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Отмечается, что ракета с турецким двигателем KTJ3700 успешно поразила движущуюся цель. Изделие стартовало с наземной пусковой установки.

Kara Atmaca стала развитием противокорабельной ракеты Atmaca, которую приняли на вооружение в 2021 году. Дальность полета ракеты с боевой частью весом 220 килограммов составляет 250 километров.

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Ранее в августе стало известно, что Тульское конструкторское бюро приборостроения разработало управляемую ракету «Х-БПЛА» для беспилотников. Боеприпас с дальностью 8 километров несет осколочно-фугасную боевую часть весом шесть килограммов.

В июле гендиректор проектно-конструкторского бюро ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков сообщил, что крылатые ракеты типа «воздух-земля» Х-69 неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.

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      Даниил Иринин
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