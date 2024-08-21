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19:14, 21 августа 2024Бывший СССР

Украина начала эвакуацию семей с детьми в подконтрольных городах ДНР

Киев начал эвакуацию семей с детьми из 14 подконтрольных населенных пунктов ДНР

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти Украины начали эвакуацию семей с детьми из 14 подконтрольных населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило министерство реинтеграции Украины в своем Telegram-канале.

Как сообщается, Киев начал эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Покровского района, в том числе и самого Покровска (украинское название города — Красноармейск). Соответствующее решение было принято на заседании координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации населения под руководством вице-премьера Украины Ирины Верещук.

«Из отдельных районов Донбасса будут эвакуироваться принудительным образом дети с родителями или другими законными представителями», — подчеркнули в министерстве.

Ранее глава украинской городской военной администрации (ГВА) Мирнограда в ДНР Юрий Третьяк объявил срочную эвакуацию органов власти. Он описал ситуацию в городе как напряженную с тенденцией к ухудшению.

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      Алевтина Запольская
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