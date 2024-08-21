В возрасте 88 лет ушел из жизни народный артист России Михаил Мунтян

Известный пианист, народный артист России Михаил Мунтян ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщил портал Classical Music News.

Михаил окончил Институт имени Гнесиных в классе Якова Флиера, в 1962 году стал штатным пианистом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения. С 1976 года бессменный партнер музыканта Юрия Башмета. За 25 лет музыканты сыграли более 500 совместных концертов.

Вместе с Федором Дружиным Мунтян вошел в историю как первый исполнитель Сонаты для альта и фортепиано Дмитрия Шостаковича.

Ранее сообщалось, что известный военный дирижер Гернец рассказал о любимой песне Владимира Путина.