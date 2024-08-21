Вертолет бывшего президента Ирана Раиси потерпел крушение из-за погодных условий

В Иране установили окончательную причину крушения вертолета бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси. Он потерпел крушение из-за погодных условий, сообщает агентство Fars со ссылкой на источник в иранских спецслужбах.

«Службы безопасности и разведки завершили детальное расследование. Есть уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем», — рассказали агентству.

Воздушное судно не смогло набрать необходимую высоту и из-за плохой видимости врезалось в гору. Это произошло из-за превышения числа пассажиров в вертолете, отметили источники: на борту находилось на два человека больше, чем положено по правилам безопасности.

В ходе расследования дела допросили 30 тысяч человек. Ничто не указывает на наличие человеческого фактора, пишет издание.

19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение. Помимо президента и главы МИД Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахиана, на борту находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате аварии не выжил ни один из пассажиров воздушного судна.