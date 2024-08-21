ФАС предложила продавцам школьных товаров присоединиться к ограничению цен

В России предложили ограничить цены на школьные товары. С такой инициативой к продавцам в преддверии нового учебного года обратилась Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.

В ведомстве напомнили бизнесу о необходимости «добросовестного рыночного поведения» в период возросшего спроса граждан. В ФАС предложили ретейлерам присоединиться к ограничению цен и наценок на школьные товары. Компании также предупредили, что служба может прибегнуть к мерам антимонопольного реагирования в случае выявления признаков спекулятивных действий продавцов.

Антимонопольный регулятор напомнил, что в июле сеть магазинов «Детский мир» по просьбе ФАС добровольно зафиксировала цены на ряд позиций (канцелярские принадлежности, рюкзаки, детская одежда и обувь) на уровне 2023 года. По мнению службы, присоединение других компаний к этой практике положительно повлияет на рынок.

ФАС 13 августа призвала магазины DNS, «М. Видео» и «Ситилинк» ограничить наценки на некоторые пользующиеся спросом модели электроники и бытовой техники. Кроме того, антимонопольщики призвали не забывать о важности соблюдения принципов ответственного ценообразования и недопущения необоснованного роста цен. Онлайн-ретейлер электроники и бытовой техники «Ситилинк» позднее заявил, что снизит цены на 160 позиций из 60 категорий в среднем на семь процентов.