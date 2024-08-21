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17:25, 21 августа 2024Моя страна

В России спасли женщину с четвертой стадией рака

Врачи из Ханты-Мансийска спасли россиянку с четвертой стадией рака

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России спасли женщину с четвертой стадией рака. Об этом сообщили в аккаунте Минздрава России во «ВКонтакте».

Известно, что жительница города Нягань поступила с местную больницу с подозрением на инсульт в 2017 году. Однако в ходе исследования у женщины диагностировали метастазы в головном мозге, которые появились вследствие рака легкого в последней стадии.

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Россиянку направили в Ханты-Мансийскую окружную клиническую больницу, где нейрохирурги удалили метастазы. «Спустя время после вмешательства, когда пациентке стало лучше, мы подключили лекарственное лечение: химио- и таргетную терапии», — рассказал врач Павел Григорьев.

Спустя 6,5 года новообразование вновь стало расти. Врачи решили удалить первичную опухоль и после восстановления отпустили домой. По словам специалистов, среди пациентов с такой тяжелой формой рака очень высокая смертность, поэтому данный случай они назвали чудом.

Ранее в августе российские врачи спасли новорожденного с отсутствием кожи. В Ростове-на-Дону врачи местной больницы обнаружили редкую генетическую патологию, которая привела к тяжелому заболеванию и лишению кожных покровов у ребенка.

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      Екатерина Ештокина
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