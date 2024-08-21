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20:10, 21 августа 2024Моя страна

В российском городе пройдет гастротур с блюдами XVIII века

В Кириллове пройдет гастротур с традиционными блюдами XVIII века

Фото: Кирилло-Белозерский музей-заповедник

В российском городе пройдет гастротур с традиционными блюдами XVIII века. Об этом рассказали в пресс-службе Кирилло-Белозерского музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что мероприятие готовят сотрудники упомянутого музея-заповедника и архангельского музея кухни «Деревенька на Виледи».

«Мы провели социологические исследования, которые показали, что современные туристы едут на Вологодчину не только за новыми знаниями, но и за новыми эмоциями и даже вкусами. Они заявили, что хотели бы вкусить то, что жители Кириллова употребляли в пищу 200 лет назад», — рассказал руководитель федерального музея Вологодчины Михаил Шаромазов.

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В то же время директор музея «Деревенька на Виледи» Татьяна Регуш провела мастер-класс для поваров и сотрудников кирилловского музея.

Отмечается, что в меню гастротура войдут блюда с использованием толокна, которое триста лет назад в древней обители ставило на ноги раненого царского воина.

В июне было названо любимое уличное блюдо россиян. Выяснилось, что чаще всего жители страны покупают шаурму. Помимо этого, они также предпочитают бургеры и пиццу.

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      Екатерина Ештокина
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