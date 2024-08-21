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17:45, 21 августа 2024Россия

В российском регионе раскрыли масштаб последствий взрывной волны от сбитой ракеты

В Ростовской области взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В Новошахтинске Ростовской области взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов. Масштаб последствий раскрыл глава администрации города Сергей Бондаренко, опубликовав пост в Telegram-канале.

Как рассказал чиновник, специалисты провели подворовый обход в районе падения обломков сбитой ракеты, проводится оценка уровня причиненного ущерба жителям российского региона. «Установлено, что в 15 частных домовладениях из-за взрывной волны повреждены окна и двери», — уточнил Бондаренко.

Владельцам пострадавших домов власти окажут помощь, в частности, им полагаются выплаты — для их назначения собственников уже консультируют по сбору необходимых документов, заверил глава города.

Ранее глава региона Василий Голубев сообщал, что обломки ракеты вызвали возгорание сухой растительности на пустыре.

Атака на Ростовскую область была совершена в ночь на 21 августа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Всего Минобороны России отчиталось об уничтожении за одну ночь 45 беспилотников Вооруженных сил Украины над пятью регионами страны.

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