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12:31, 21 августа 2024Россия

Губернатор раскрыл последствия падения обломков ракеты в российском регионе

Ростовский губернатор Голубев: обломки ракеты вызвали возгорание на пустыре

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Обломки сбитой в Ростовской области ракеты вызвали возгорание сухой растительности на пустыре. Последствия уничтожения снаряда раскрыл губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram.

Он добавил, что взрывная волна повредила окна и дверные проемы в нескольких частных домах Новошахтинска. «Сегодня в течение дня специалисты муниципалитета комиссионно определят нанесенный ущерб, чтобы впоследствии помочь гражданам в восстановлении поврежденного имущества», — написал Голубев.

Ранее губернатор заявил, что около часа ночи по московскому времени над Ростовской областью сбили ракету. Предварительно сообщалось об отсутствии разрушений и пострадавших в результате падения обломков.

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Кроме того, Минобороны России отчиталось об уничтожении в ночь на 21 августа 45 беспилотников Вооруженных сил Украины над пятью регионами страны. В Брянской области сбили 23 дрона, — в Московской — 11, в Белгородской — 6, в Калужской — 3, в Курской — 2. Позже ведомство сообщило о перехвате летательного аппарата под Белгородом около 9:20 утра по московскому времени.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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