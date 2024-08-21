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12:13, 21 августа 2024Россия

ВСУ попытались атаковать российский регион с воздуха

Минобороны России сообщило о сбитом в Белгородской области беспилотнике ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь попытались атаковать российскую территорию с воздуха. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в среду, 21 августа, около 09:40 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили очередной украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны также отчиталось, что в ночь на 21 августа Украина попыталась атаковать пять российских регионов при помощи 45 беспилотников. Все они были сбиты средствами ПВО. 23 дрона уничтожили в Брянской области, 11 — в Московской, 6 — в Белгородской, 3 — в Калужской, 2 — в Курской.

Помимо этого, над Ростовской областью российские военные сбили ракету. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, снаряд перехватили около часа ночи по московскому времени. Предварительно, жертв и разрушений нет.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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