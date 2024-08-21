В российском регионе сбили ракету

Ростовский губернатор Голубев заявил о сбитой средствами ПВО над регионом ракете

В ночь на 21 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ростовской областью ракету. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

Он уточнил, что снаряд перехватили около часа ночи по московскому времени. Предварительно, разрушений и жертв в результате падения осколков нет.

Помимо этого, ночью 21 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 45 беспилотников. 23 дрона удалось перехватить над Брянской областью, 11 — над Московской, 6 — над Белгородской, 3 — над Калужской и еще 2 — над Курской.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что попытка атаки на город оказалась одной из самых масштабных за все время. Он подчеркнул, что в результате падений обломков дронов пострадавших и разрушений на земле нет.

В сети также появились кадры уничтожения дрона над подмосковным Подольском. На записи видно огненный шар и слышно два взрыва.