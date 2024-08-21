В российском регионе украинские дроны одновременно атаковали дома и предприятия

В Белгородской области украинские дроны атаковали сразу четыре населенных пункта

В Белгородской области украинские дроны атаковали сразу четыре населенных пункта. Повреждения получили одновременно дома и предприятия в российском регионе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Тишанка Волоконовского района Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство с беспилотника на жилой дом. Как сообщалось ранее, пострадал один человек.

Гладков также сообщил об атаке ВСУ еще на один жилой дом в этом же населенном пункте — в строении выбило окна. Находящийся во дворе УАЗ загорелся — пожар потушили с помощью огнетушителя.

В результате прилета боеприпаса поврежден один нежилой частный дом в селе Безымено Грайворонского городского округа.

Кроме того, в селе Салтыково Белгородского района в результате прилета боеприпаса произошел пожар части кровли одного из корпусов сельхозпредприятия. «Сотрудники МЧС ликвидировали очаг возгорания», — уточнил губернатор.

В поселке Малиновка Белгородского района в результате нескольких атак дронов пострадал социальный объект — повреждены остекление, внутренняя отделка, кровля и фасад.

Ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на 21 августа Украина попыталась атаковать пять российских регионов при помощи 45 беспилотников. В их числе оказалась также Белгородская область.