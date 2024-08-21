Полковник Макгрегор: Зеленский планирует бежать с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский планирует бежать из страны на фоне успехов Вооруженных сил России. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Мы знаем, что [Владимир] Зеленский собрал чемоданы, перевел свои миллиарды на банковские счета в такие страны, как Кипр, Албания и Швейцария, он купил недвижимость в Италии, у него есть квартира здесь во Флориде, недалеко от Орландо. Он готов к побегу», — рассказал военный аналитик.

Макгрегор также подчеркнул, что бегство украинского руководства пройдет по «афганскому сценарию» 2021 года. Однако он подчеркнул, что вместо этого высшее руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) может устроить переворот против украинского лидера.

Ранее Макгрегор заявил, что операция ВСУ в Курской области не поможет Киеву изменить положение на фронте. По словам эксперта, операция в Курской области могла быть спланирована при помощи США. Он отметил, что украинские военные могли прорваться через границу с Россией, основываясь на данных американской разведки.