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17:06, 21 августа 2024Мир

Водолазы нашли два тела на затонувшей у берегов Сицилии яхте

Reuters: водолазы обнаружили два тела на затонувшей у берегов Сицилии яхте

Фото: Igor Petyx / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Водолазы, занимающиеся поиском пассажиров затонувшей у берегов Сицилии яхты, обнаружили на ней два тела. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом поисково-спасательных работ.

Источник агентства рассказал, что одно из найденных тел принадлежит мужчине крупного телосложения.

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На данный момент береговая охрана допрашивает выживших, в том числе капитана суперъяхты Bayesian, а также пассажиров яхты, которая была пришвартована рядом с затонувшим судном. Они стали свидетелями крушения суперъяхты, рассказали изданию судебные источники. По их словам, в настоящее время никто не находится под следствием.

19 августа роскошная суперъяхта Bayesian с туристами затонула на юге Италии во время торнадо. Компания-владелец судна Camper & Nicholsons рассказала, что на борту находились 22 человека, из них — 12 гостей и 10 членов экипажа.

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      Лина Пивоварова
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