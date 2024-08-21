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11:16, 21 августа 2024Силовые структуры

Воры обокрали кабинеты сотрудников Сибирского отделения РАН

В Новосибирске обворовали кабинеты в Институте катализа Сибирского отделения РАН

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Новосибирске преступники обворовали 15 кабинетов Института катализа Сибирского отделения РАН. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Воры обнесли помещения на третьем этаже главного корпуса и здание математического моделирования. Они вытащили из сейфов сотрудников примерно 500 тысяч рублей. Также преступники проникли в кабинет председателя отделения Валентина Пармона.

Полиция возбудила уголовное дело о краже, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД. Проводятся оперативные мероприятия по установлению обстоятельств преступления.

12 августа сообщалось, что суд в Томске приговорил к десяти месяцам лишения свободы ранее судимого местного жителя, который украл четыре пары обуви стоимостью четыре тысячи рублей с лестничной площадки многоквартирного дома.

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      Любовь Ширижик
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