Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:57, 21 августа 2024Силовые структуры

Задержанного за педофилию российского блогера отправили в СИЗО

Суд в Петербурге отправил блогера Поднебесного под стражу до 18 октября

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу блогера и лидера инцелов Алексея Поднебесного, задержанного за педофилию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Блогер обвиняется по части 1 статьи 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и части 1 статьи 135 («Развратные действия без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Он пробудет в СИЗО до 18 октября.

Процесс по избранию ему меры пресечения проходил в закрытом режиме. Блогер признал свою вину.

По версии следствия, Поднебесный, находясь в баре Fish Fabrique 2 августа, совершил развратные действия в отношении школьницы. На следующий день, находясь по улице Тележной, он вступил с потерпевшей в половое сношение.

Ранее лидер инцелов заявил об угрозах, поступающих в его адрес.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о новых попытках ВСУ атаковать Россию

      Жителям российского города сделают необычный подарок к его 450-летию

      Глава МИД Польши расстроился из-за невозможности снести сталинскую высотку

      Президент Чехии оправдал подрыв «Северных потоков» Украиной

      Режиссер сериала «Литейный» высказался о погибшем в Курской области актере

      Стилистка назвала россиянкам модную обувь на осень

      Туристам предрекли снижение цен на главном курорте богачей России

      Спрос на недвижимость в Крыму резко вырос

      На Западе предупредили Украину о риске потерять весь Донбасс

      В Мурманской области заявили об угрозе беспилотника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше