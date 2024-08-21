Задержанного за педофилию российского блогера отправили в СИЗО

Суд в Петербурге отправил блогера Поднебесного под стражу до 18 октября

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу блогера и лидера инцелов Алексея Поднебесного, задержанного за педофилию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Блогер обвиняется по части 1 статьи 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и части 1 статьи 135 («Развратные действия без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Он пробудет в СИЗО до 18 октября.

Процесс по избранию ему меры пресечения проходил в закрытом режиме. Блогер признал свою вину.

По версии следствия, Поднебесный, находясь в баре Fish Fabrique 2 августа, совершил развратные действия в отношении школьницы. На следующий день, находясь по улице Тележной, он вступил с потерпевшей в половое сношение.

Ранее лидер инцелов заявил об угрозах, поступающих в его адрес.