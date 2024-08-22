Банду подростков арестовали за избиения людей на улицах российского города

СК: в Благовещенске банда подростков избивала прохожих ради контента

В Благовещенске суд арестовал троих из банды подростков, которые избивали прохожих на улицах города ради контента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Их преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ и МВД.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и краже. По данным следствия, 18-летний житель Благовещенска с приятелями 14, 16 и 17 лет с июля по 20 августа систематически под надуманными предлогами затевали драки со случайными людьми. Нападения подростки снимали на видео и выкладывали в соцсети. Кроме того, ранним утром 15 августа они обворовали спящего на улице мужчину, забрав у него наличные и банковскую карту, с которой сняли деньги. Общий ущерб превысил 180 тысяч рублей.

Фигурантам дела предъявлено обвинение. Суд отправил старших в СИЗО, младшего — под домашний арест.

Ранее 22 августа сообщалось, что в подмосковном поселке Дрожжино подростки подстригли десятилетнюю девочку из-за сделанного им замечания.