Задержан бывший начальник службы безопасности транспортной полиции по СФО

В Сибири задержали экс-главу службы безопасности транспортной полиции Краснова

В Новосибирске силовики задержали бывшего начальника отдела собственной безопасности Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО) Максима Краснова. Об этом стало известно NGS.RU.

По данным источников издания, Краснов уволился со своей должности незадолго до поимки. Предварительно, его задержание связано с показаниями экс-главы службы экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) по Новосибирску Андрея Хомина.

В чем именно подозревают экс-главу службы безопасности транспортной полиции, пока неизвестно. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники 5-го следственного управления Следственного комитета России.

Хомин был задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту 21 сентября 2023 года. Утром он прилетел из Москвы в Новосибирск, его взяли прямо у трапа самолета.

