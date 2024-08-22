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10:20, 22 августа 2024Наука и техника

Чемезов ответил на вопрос о гонке за важнейшими технологиями

Чемезов: в России результативно работают над важнейшими технологиями

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В России результативно работают над важнейшими для страны технологиями. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Руководитель отвечал на вопрос корреспондента агентства о положении России в гонке за искусственный интеллект, квантовые вычисления и биотехнологии. «Безусловно, по всем перечисленным вами направлениям мы работаем. Работаем результативно. Технологии, отвечающие национальным интересам России, будут реализованы на нужном уровне. Сомнений нет», — сказал Чемезов.

Также в интервью Чемезов заявил, что танки Challenger и Leopard британского и немецкого производства, которые Запад поставляет в качестве военной помощи Вооруженным силам Украины, дискредитировали себя в зоне специальной военной операции.

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      Иван Потапов
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