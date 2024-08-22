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07:51, 22 августа 2024Наука и техника

Стало известно о дискредитации в зоне СВО западных танков Challenger и Leopard

Гендиректор «Ростеха» Чемезов: Challenger и Leopard проигрывают Т-90М «Прорыв»

Фото: Alina Smutko / Reuters

Танки Challenger и Leopard британского и немецкого производства, которые Запад поставляет в качестве военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), дискредитировали себя в зоне спецоперации (СВО). Иностранные заказчики видят, что эти машины проигрывают танку Т-90М «Прорыв», заявил в беседе с ТАСС генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Даже Abrams при всех их объективных недостатках дадут Challenger фору. Наш "Прорыв" на голову выше и английских, и американских танков, и зарубежные заказчики прекрасно это понимают», — подчеркнул глава «Ростеха».

Т-90М «Прорыв» является совершенным танком семейства Т-90, он максимально адаптирован к условиям современного боя, обладает всеракурсной защитой, новейшей всесуточной высокоавтоматизированной системой управления огнем. Как и его предшественники, «Прорыв» требует минимального обслуживания, при этом обеспечивая исключительную надежность.

Ранее в зоне СВО оценили дополнительную защиту на танке Т-80, именуемую «царь-мангал». Такие машины используются, в частности, для траления.

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      Александра Синицына
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