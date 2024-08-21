В зоне СВО оценили «царь-мангал» на Т-80

«Звезда»: в зоне СВО танк Т-80 с «царь-мангалом» работает отлично

Дополнительная защита танка Т-80 по типу «царь-мангал», применяемая в зоне специальной военной операции (СВО), работает отлично. Такую оценку приводит телеканал «Звезда».

В репортаже издания рассказывается о танке, на котором установлены решетки и цельные металлические листы толщиной восемь миллиметров. «Крепко это все держится, работает отлично. Сколько катаемся — ничего не расшатывается, не разваливается», — заявил командир танка с позывным Михей.

По его словам, защищенный Т-80 используется, в частности, для траления.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что в российские войска передана партия танков Т-80БВМ с новой антидроновой защитой.

В июле РИА Новости со ссылкой на Минобороны России привели слова оператора-наводчика Т-80БВ с позывным Космос, который рассказал о феноменальной точности пушки танка, применяющегося в ходе СВО.