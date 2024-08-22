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18:25, 22 августа 2024Россия

Пожарный поезд направлен для тушения огня после ракетной атаки ВСУ по российскому порту

Для тушения огня в атакованный ВСУ порт «Кавказ» направили пожарный поезд

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Пожарный поезд направили для тушения огня в подвергшийся ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) порт «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом пишет РИА Новости.

Как пишет агентство, в результате удара со стороны Украины воспламенились цистерны с горюче-смазочными материалами.

Ранее появилось видео, снятое в порту «Кавказ» после атаки. На кадрах видно поднимающийся в небо густой черный столб дыма и мощный взрыв с яркой вспышкой. По словам очевидцем, дым заметен с Таманского полуострова.

Об атаке ВСУ на порт «Кавказ» стало известно 22 августа. По неофициальным данным, в железнодорожный паром «Конро Трейдер» попала украинская ракета «Нептун», что привело к пожару. Предварительно, на борту находились пять человек. Информация о пострадавших не поступала.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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