Финляндия отказалась от участия в неофициальных встречах ЕС в Венгрии

Власти Финляндии отказалась от участия в неофициальных встречах ЕС в Венгрии

Финляндия отказалась от участия в неофициальных встречах Европейского союза (ЕС), проводимых в Венгрии во время председательства Будапешта в Совете объединения. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте финского правительства.

«Комитет министров ЕС обсудил участие в неформальных министерских встречах, организованных в Венгрии во время ее председательства в ЕС. Министерский комитет пришел к выводу, что Финляндия пока не будет участвовать в этих встречах на политическом уровне», — говорится в заявлении.

Финские власти пояснили, что такое решение является ответом на действия Будапешта во время ее председательства в ЕС. Кроме того, Хельсинки заявили, что поддержка Украины является главным приоритетом страны.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал Евросоюз «брюссельской фабрикой лжи». По его словам, лидеры ЕС препятствуют мирной инициативе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине.