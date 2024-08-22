Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:36, 22 августа 2024Мир

Финляндия отказалась от участия в неофициальных встречах ЕС в Венгрии

Власти Финляндии отказалась от участия в неофициальных встречах ЕС в Венгрии

Фото: Lehtikuva / Reuters

Финляндия отказалась от участия в неофициальных встречах Европейского союза (ЕС), проводимых в Венгрии во время председательства Будапешта в Совете объединения. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте финского правительства.

«Комитет министров ЕС обсудил участие в неформальных министерских встречах, организованных в Венгрии во время ее председательства в ЕС. Министерский комитет пришел к выводу, что Финляндия пока не будет участвовать в этих встречах на политическом уровне», — говорится в заявлении.

Финские власти пояснили, что такое решение является ответом на действия Будапешта во время ее председательства в ЕС. Кроме того, Хельсинки заявили, что поддержка Украины является главным приоритетом страны.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал Евросоюз «брюссельской фабрикой лжи». По его словам, лидеры ЕС препятствуют мирной инициативе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили 13 БПЛА по Волгоградской области. Начался пожар на военном объекте, аэропорт ограничил работу

      У телеведущего нашли тяжелое заболевание благодаря врачу-зрителю

      В США заявили о неспособности Украины к наступлению

      Мужчина попытался завербовать россиян в террористическую украинскую организацию

      После взрыва в российской многоэтажке из подъезда вывели детей

      Возгорание на нефтебазе Пролетарска частично ликвидировали на пятые сутки

      Российская теннисистка оценила организацию Олимпийских игр фразой «ожидала большего»

      В Молдавии подтвердили запрет участия оппозиции в выборах президента

      Чемезов ответил на вопрос о гонке за важнейшими технологиями

      Стал известен масштаб разрушений после взрыва в российской многоэтажке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше