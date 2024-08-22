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12:39, 22 августа 2024Силовые структуры

Информацию о 60 дагестанцах в карцере российской колонии попросили проверить

Омбудсмен Алхасов просит проверить осужденных из Дагестана в ИК-2 Смоленска

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов попросил коллегу из Смоленской области проверить информацию о невыносимых условиях осужденных, отправленных из республики отбывать наказание в смоленскую ИК-2. Об этом дагестанский омбудсмен написал в своем Telegram-канале.

В сообщении Алхасов указал, что пресса обнародовала данные о сложной ситуации, в которой оказались дагестанские заключенные в ИК-2 Смоленской области, в связи с чем он направил обращение омбудсмену региона Геннадию Сенченкову с просьбой проверить изложенные журналистами факты.

Алхасов пообещал проконтролировать ход проверки условий содержания и соблюдение прав осужденных.

В своем посте он сослался на сообщение опубликованное дагестанским изданием «Черновик», в котором просят власти и прокуратуру обратить внимание на невыносимые условия содержания дагестанских заключенных в смоленской колонии. Там свыше 60 человек находятся в карцере, люди режут себе вены.

21 августа Генпрокуратура России сообщила о внесении представления директору ФСИН в связи с выявленными нарушениями прав заключенных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Чувашии.

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      Любовь Ширижик
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