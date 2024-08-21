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11:44, 21 августа 2024Силовые структуры

Прокуроры заступились за права российских заключенных

Генпрокуратура РФ внесла представление главе ФСИН за нарушения прав заключенных

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Генпрокуратура России внесла представление директору ФСИН в связи с выявленными нарушениями прав заключенных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Чувашии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий прокуроры выявили нарушения при соблюдении режима отбывания наказания осужденными, привлечения их к труду, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения заключенных. К дисциплинарной ответственности привлечены 37 должностных лиц.

20 августа сообщалось о задержании начальника управления цифровой трансформации тюремного ведомства по подозрению в коррупции.

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      Любовь Ширижик
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