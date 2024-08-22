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12:15, 22 августа 2024Экономика

Россиянам увеличили компенсацию за ремонт жилья после ЧС

Компенсация за капремонт жилья, поврежденного после ЧС, выросла до 9 тыс. рублей

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В России выросли выплаты за капитальный ремонт жилья, поврежденного после чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмин.

Размер компенсации увеличили с 7 тысяч до 9 тысяч рублей за квадратный метр. Речь идет о гражданах, пострадавших в результате ЧС как природного, так и техногенного характера, а также в ходе теракта. На выплаты смогут претендовать и те соотечественники, кто владеет долей в другой недвижимости, пригодной для проживания. Она не должна превышать 18 квадратных метров на каждого члена семьи.

Предложение повысить компенсационные выплаты оставшимся без жилья из-за ЧС выдвинули в Минстрое в июне. Сумму собирались увеличить до 10 тысяч рублей за «квадрат». Ранее депутаты фракции ЛДПР выступили с инициативой бесплатно выдавать жилье россиянам, лишившимся его при ЧС. Прежде всего данное право хотя закрепить за жителями Орска, пережившим наводнение в апреле.

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      Виктория Клабукова
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