Россиянам увеличили компенсацию за ремонт жилья после ЧС

Компенсация за капремонт жилья, поврежденного после ЧС, выросла до 9 тыс. рублей

В России выросли выплаты за капитальный ремонт жилья, поврежденного после чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмин.

Размер компенсации увеличили с 7 тысяч до 9 тысяч рублей за квадратный метр. Речь идет о гражданах, пострадавших в результате ЧС как природного, так и техногенного характера, а также в ходе теракта. На выплаты смогут претендовать и те соотечественники, кто владеет долей в другой недвижимости, пригодной для проживания. Она не должна превышать 18 квадратных метров на каждого члена семьи.

Предложение повысить компенсационные выплаты оставшимся без жилья из-за ЧС выдвинули в Минстрое в июне. Сумму собирались увеличить до 10 тысяч рублей за «квадрат». Ранее депутаты фракции ЛДПР выступили с инициативой бесплатно выдавать жилье россиянам, лишившимся его при ЧС. Прежде всего данное право хотя закрепить за жителями Орска, пережившим наводнение в апреле.