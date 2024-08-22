Клинеры нашли в захламленном доме заказчика останки его пропавшей матери

В Японии клинеры нашли скелет пропавшей матери заказчика в захламленном доме

В Японии сотрудники клининга нашли в захламленном доме заказчика останки пропавшей десять лет назад женщины. Об этом пишет South China Morning Post.

Молодой мужчина решил по работе переехать в другой город и вызвал клинеров, чтобы убрать семейную квартиру, в которой он много лет жил с родителями и сестрой. К моменту переезда он остался в ней один: мать пропала без вести десять лет назад, отца не стало через несколько лет после этого, а сестра съехала.

Группа из восьми клинеров планировала разобрать весь мусор и убрать дом за семь часов. Однако, когда они убирались в одной из комнат, они нашли на кровати под одеялами скелет. Сначала они подумали, что перед ними просто имитация, но вскоре поняли, что это настоящие человеческие останки. Когда они рассказали о находке хозяину дома, он сразу вызвал полицию. Полицейские отправили останки судмедэкспертам, которые подтвердили, что скелет принадлежит матери мужчины. Японец объяснил, что его мать часто уходила из дома и исчезала на несколько дней. Он предположил, что после одной из таких вылазок она никому не сказала о своем возвращении, а затем умерла во сне. Никто из домашних не почувствовал неприятного запаха, потому что дом был наполнен вонью от мусора.

Неизвестно, последовали ли какие-то действия в отношении мужчины со стороны правоохранительных органов в связи с обнаружением останков его матери. Клининг обошелся ему в 500 тысяч йен (примерно 315 тысяч рублей).

Ранее житель Японии, который с детства мечтал стать собакой и потратил два миллиона йен (около одного миллиона рублей) на создание реалистичного костюма животного, нашел друга другой породы. Японец заказал костюм аляскинского маламута, однако не стал носить его сам, а попросил приятеля перевоплотиться в пса.

