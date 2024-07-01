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18:45, 1 июля 2024Из жизни

Человек-собака нашел друга другой породы и попал на видео

Житель Японии, потративший миллионы йен на костюм колли, нашел друга-маламута

Житель Японии, который с детства мечтал стать собакой и потратил два миллиона йен (около одного миллиона рублей) на создание реалистичного костюма животного, нашел друга другой породы. Посвященное этому видео он выложил на YouTube-канале.

Несколько лет назад житель Японии, использующий псевдоним Токо, заказал для себя реалистичный костюм колли. Он заявил, что только в образе собаки чувствует себя по-настоящему счастливым. В конце мая Токо заявил, что хочет стать другим животным или собакой другой породы.

Как выяснилось, японец заказал костюм аляскинского маламута, однако не стал носить его сам, а нашел друга, который согласился перевоплотиться в пса. Встречу и игры с новым приятелем Токо снял на видео и выложил в сеть. В ролик попали моменты, когда два человека-собаки подают друг другу лапы, играют и перетягивают кусок веревки.

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Подписчики приняли видео восторженно и порадовались, что у Токо наконец появился друг. Однако были и те, кто назвал поведение японца «тревожным», и посоветовали ему обратиться за психиатрической помощью. «Это очень странно, и мы не должны убеждать себя, что это нормальное человеческое поведение», — заявил один из них.

Ранее сообщалось, что жительница США совершила десятки пластических операций, чтобы стать похожей на дракона. Она призналась, что обожает злого волшебника Волан-де-Морта из фильмов о Гарри Поттере и хотела бы выглядеть как он, а также стать его женой.

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      Никита Савин
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