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16:18, 31 мая 2024Из жизни

У человека-собаки появилась мечта перестать быть собакой

Житель Японии, потративший миллионы иен на костюм колли, мечтает сменить породу

Кадр: South China Morning Post / YouTube

У человека, мечтавшего стать собакой, появилась новая мечта: теперь он мечтает перестать быть собакой или хотя бы сменить породу. Об этом сообщает KBZK.

Несколько лет назад житель Японии, использующий псевдоним Токо, потратил два миллиона иен (1,15 миллиона рублей) на реалистичный костюм колли. В то время он утверждал, что выбрал эту породу, поскольку это крупные и лохматые собаки. Они примерно соответствуют ему по размерам, а избыток шерсти помогает скрыть разницу между собачьей и человеческой анатомией.

Теперь Токо кажется, что пришла пора сменить личину. По его словам, он не прочь превратиться в другое существо подходящей величины. «Я бы хотел стать другим животным, — заявил он в недавнем интервью. — Правдоподобные варианты — это другая собака, панда или медведь».

Стать лисой или котом было бы тоже неплохо, но они мелковаты для людей, не стоит и пробовать. Я бы хотел однажды воплотить свою мечту и стать еще каким-нибудь животным

Токочеловек-собака
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      Олег Парамонов
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