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13:17, 22 августа 2024Россия

Контракт единственного в армии России датчанина с Минобороны признали недействительным

Суд признал недействительным контракт с Минобороны уехавшего на СВО датчанина

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

В России суд признал недействительным контракт единственного в армии России датчанина, который он заключил с Минобороны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

После отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) мужчина заявил об ошибке и попросить вернуть его обратно.

В обоснование своих требований мужчина указывал, что он подписал контракт, не зная русского языка. Решение гарнизонного суда не устроило мужчину, и он подал апелляционную жалобу. Окружной суд признал его требования законным и полностью удовлетворил требования истца. Его контракт с военным ведомством был признан незаконным.

Ранее с просьбой отпустить его из армии обратился гражданин Египта, который также проходит службу в Вооруженных силах России. Мужчину не устроило автоматическое продление контракта. Минобороны обязано было предупредить о возможной пролонгации соглашения, утверждает египтянин.

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      Алан Босиков
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