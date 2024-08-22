Контракт единственного в армии России датчанина с Минобороны признали недействительным

В России суд признал недействительным контракт единственного в армии России датчанина, который он заключил с Минобороны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
После отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) мужчина заявил об ошибке и попросить вернуть его обратно.
В обоснование своих требований мужчина указывал, что он подписал контракт, не зная русского языка. Решение гарнизонного суда не устроило мужчину, и он подал апелляционную жалобу. Окружной суд признал его требования законным и полностью удовлетворил требования истца. Его контракт с военным ведомством был признан незаконным.
Ранее с просьбой отпустить его из армии обратился гражданин Египта, который также проходит службу в Вооруженных силах России. Мужчину не устроило автоматическое продление контракта. Минобороны обязано было предупредить о возможной пролонгации соглашения, утверждает египтянин.