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11:53, 22 августа 2024Бывший СССР

На Украине без вести пропал ирландский наемник

Irish Examiner: двадцатилетний наемник из Ирландии Рыжук пропал на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Двадцатилетний наемник из Ирландии Алекс Рыжук в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропал без вести и, вероятно, мертв. Об этом сообщает газета Irish Examiner.

По данным издания, молодой человек поехал на Украину, когда ему было 18 лет. Он был недалеко от линии фронта на востоке Украины и пропал без вести несколько недель назад. В Министерстве иностранных дел Ирландии сообщили газете, что ведомство в курсе этой ситуации.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов высказался о пленных иностранных наемниках из ВСУ. По его словам, в Курской области, где территорию контролирует спецназ «Ахмат», ни одного иностранца на данный момент нет.

До этого стало известно о назначении иностранных наемников офицерами ВСУ из-за дефицита кадров. При этом украинские солдаты не отличаются желанием подчиняться иностранным военным, и уже было зафиксировано несколько случаев, когда украинские солдаты стреляли в командиров.

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      Илья Таксюр
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