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21:03, 20 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о назначении иностранных наемников офицерами ВСУ из-за дефицита кадров

«Политика»: ВСУ назначают иностранных наемников офицерами из-за дефицита кадров

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) назначает иностранных наемников командирами из-за недостатка квалифицированных кадров, пишет сербское издание «Политика».

«Нет офицеров, и на их места назначаются иностранные наемники, которые сами в военном деле, что называется, ни в зуб ногой», — пишет издание.

Отмечается, что огромные проблемы с командирским составом заметны на уровне взводов и рот, а на передовой не хватает лейтенантов и капитанов. Помимо этого, как пишет издание, украинские солдаты не отличаются желанием подчиняться иностранным военным: «Уже зафиксировано несколько случаев, когда украинские солдаты стреляли в командиров».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что иностранные наемники составляют примерно от 15 до 20 процентов боевиков, вторгшихся в Курскую область. Эксперт отмечает, что многие местные жители Курской области слышали английскую речь, что также подтверждает факт присутствия иностранцев на российской территории.

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      Валентин Карант
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