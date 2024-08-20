«Политика»: ВСУ назначают иностранных наемников офицерами из-за дефицита кадров

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) назначает иностранных наемников командирами из-за недостатка квалифицированных кадров, пишет сербское издание «Политика».

«Нет офицеров, и на их места назначаются иностранные наемники, которые сами в военном деле, что называется, ни в зуб ногой», — пишет издание.

Отмечается, что огромные проблемы с командирским составом заметны на уровне взводов и рот, а на передовой не хватает лейтенантов и капитанов. Помимо этого, как пишет издание, украинские солдаты не отличаются желанием подчиняться иностранным военным: «Уже зафиксировано несколько случаев, когда украинские солдаты стреляли в командиров».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что иностранные наемники составляют примерно от 15 до 20 процентов боевиков, вторгшихся в Курскую область. Эксперт отмечает, что многие местные жители Курской области слышали английскую речь, что также подтверждает факт присутствия иностранцев на российской территории.