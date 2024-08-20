Джонсон: иностранные наемники составляют 20 процентов боевиков в Курской области

Иностранные наемники составляют примерно от 15 до 20 процентов боевиков, вторгшихся в Курскую область. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Где-то от 15 до 20 процентов из них были иностранными наемниками», — рассказал аналитик.

По его словам, в Курской области обнаружили тела наемников, на форме которых находились отличительные знаки и флаги Германии и Франции. Эксперт отмечает, что многие местные жители Курской области слышали английскую речь, что также подтверждает факт присутствия иностранцев на российской территории.

Ранее Джонсон заявил, что американское оружие в украинском конфликте неэффективно. Он подчеркнул, что оно переоценено и неспособно развернуть ситуацию в положительную для Киева сторону.