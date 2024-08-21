Алаудинов высказался о пленных иностранных наемниках из ВСУ

Алаудинов: в плену у «Ахмата» в Курской области пока нет иностранных наемников

Среди военнопленных из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке в Курской области, контролируемом спецназом «Ахмат», пока нет иностранных наемников. Об этом рассказал командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов на Первом канале.

«На том участке, где мы взяли пленных, ни одного иностранца на данный момент нет», — подчеркнул Алаудинов.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказался об участии иностранных наемников в атаке ВСУ на Курскую область. По его словам, до двух тысяч солдат могли быть британцами и американцами в украинской форме, также были замечены военные, говорящие на польском языке.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что иностранная военная техника и наемники на территории России свидетельствуют о прямом вовлечении западных стран в конфликт.