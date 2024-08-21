Макгрегор: участие наемников в атаке ВСУ на Курскую область стало катастрофой

Участие большого количества иностранных наемников в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область стало катастрофой. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в выпуске на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

«Мы слышим сообщения, что, возможно, до двух тысяч из этих войск могли быть британцами и американцами в украинской форме (...) Там было много польских войск, хотя я удивлен, учитывая тяжелые потери, которые понесли поляки, что они вернутся туда снова еще для одного серьезного поражения, так что это катастрофа», — сказал он.

Полковник отметил, что атака украинских сил на Курскую область, вероятно, была продумана Североатлантическим альянсом. Однако, по его словам, этот маневр не имел никакого смысла, поскольку привел Киев только к потерям. «Все кончено, и это нанесло серьезный урон Украине: навредило ее военному потенциалу и положению», — заключил он.

Ранее Макгрегор выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский планирует бежать из страны в связи с успехами Российской армии. Он также подчеркнул, что вместо этого высшее руководство ВСУ может устроить переворот против украинского лидера.