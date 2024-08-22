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10:48, 22 августа 2024Мир

НАТО развернет бронетанковую бригаду на границе с Россией

Iltalehti: НАТО развернет бронетанковую бригаду на границе Финляндии и РФ

Фото: Janis Laizans / Reuters

НАТО развернет бронетанковую бригаду численностью от четырех до пяти тысяч человек в финском городе Миккели близ российской границы. Об этом сообщает газета Iltalehti.

«Силы обороны Финляндии и руководство государства пришли к выводу, что Финляндии необходимо присутствие солдат из стран НАТО на финской земле», — пишет издание.

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По данным Iltalehti, на базе будет дислоцирован контингент военнослужащих из Швеции и Норвегии.

Ранее стало известно, что Финляндия стала производить в пять раз больше снарядов после начала украинского конфликта. Также в стране заявили о готовности поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

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      Глеб Бажуткин
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