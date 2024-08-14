Финляндия увеличила производство снарядов в пять раз ради Украины

Орпо: Финляндия стала производить в пять раз больше снарядов после начала СВО

Финляндия стала производить в пять раз больше боеприпасов после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказал премьер-министр страны Петтери Орпо, передает РИА Новости.

Политик также пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Ранее Орпо прокомментировал атаку украинских войск на Курскую область. Он заявил, что они имели право на эту вылазку, добавив, что она носит «оборонительный характер».

На ситуацию в Курской области также отреагировал президент Финляндии Александер Стубб. Он назвал атаку «абсолютно легитимной». Глава государства утверждает, что таким образом Киев якобы осуществляет свое право по «защите территории».