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18:25, 22 августа 2024Забота о себе

Некоторых россиян призвали не есть гречку на ночь

Педиатр Николаева: россиянам с проблемами ЖКТ не стоит есть гречку на ночь

Фото: Сергей Булкин / News.ru / Globallookpress.com

Врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева призвала некоторых россиян отказаться от привычки есть гречневую кашу в вечернее время. Ее слова цитирует РИА Новости.

Врач обратила внимание, что людям с проблемами с пищеварением или хроническими заболеваниями в стадии обострения стоит соблюдать осторожность при употреблении гречки, особенно на ночь. Она объяснила, что злоупотребление этой крупой в вечернее время может спровоцировать спазм, вздутие живота, повышенное газообразование. Все эти факторы могут привести к нарушению режима сна и отдыха.

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Также, по словам Николаевой, с аккуратностью стоит включать гречку в рацион людям с нарушениями в работе ЖКТ или аллергией. Для здоровых же людей строгих противопоказаний к употреблению этого продукта нет.

Ранее специалисты Роспотребнадзора раскрыли две причины есть овсянку на завтрак. Прежде всего в ней содержится водорастворимая клетчатка, помогающая нормализовать работу кишечника, и продукт действует как мягкое слабительное. Кроме того, в овсянке есть ценные антиоксиданты.

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      Наталья Обрядина
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