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11:13, 22 августа 2024Наука и техника

Подводный флот Польши оценили

Interia: «Варшавянка» останется единственной подлодкой ВМС Польши до 2030 года

Фото: Wikipedia

Построенная 38 лет назад подлодка Orzel проекта 877Э «Палтус» («Варшавянка») останется единственной субмариной Военно-морских сил (ВМС) Польши до 2030-х годов. Подводный флот страны оценили в публикации Interia.

«Каждое судно военного флота Польши, которое допущено до эксплуатации и находится на службе, включая лодку Orzel, готово к защите морских интересов государства в соответствии с предназначением и поставленными задачами», — сообщили изданию в Минобороны страны.

Там добавили, что подлодка продолжит выполнять задачи вплоть до принятия на вооружение новых субмарин ORKA, строительство которых займет 6-7 лет.

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Подлодку Orzel приняли на вооружение в 1985 году. Экспортные субмарины проекта 877Э отличаются от кораблей базового проекта отсутствием переносного зенитного ракетного комплекса и составом оборудования. Подлодки оснащены торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра.

В январе гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит сообщил, что дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада» превосходят предшественников по скрытности.

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      Даниил Иринин
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