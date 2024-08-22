Подводный флот Польши оценили

Interia: «Варшавянка» останется единственной подлодкой ВМС Польши до 2030 года

Построенная 38 лет назад подлодка Orzel проекта 877Э «Палтус» («Варшавянка») останется единственной субмариной Военно-морских сил (ВМС) Польши до 2030-х годов. Подводный флот страны оценили в публикации Interia.

«Каждое судно военного флота Польши, которое допущено до эксплуатации и находится на службе, включая лодку Orzel, готово к защите морских интересов государства в соответствии с предназначением и поставленными задачами», — сообщили изданию в Минобороны страны.

Там добавили, что подлодка продолжит выполнять задачи вплоть до принятия на вооружение новых субмарин ORKA, строительство которых займет 6-7 лет.

Подлодку Orzel приняли на вооружение в 1985 году. Экспортные субмарины проекта 877Э отличаются от кораблей базового проекта отсутствием переносного зенитного ракетного комплекса и составом оборудования. Подлодки оснащены торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра.

В январе гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит сообщил, что дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада» превосходят предшественников по скрытности.