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15:34, 22 августа 2024Экономика

Предпочтения клиентов интернет-магазинов изменились

АКИТ: россияне стали чаще покупать в Сети еду, а не бытовую технику

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России по итогам января-июня 2024 года изменились предпочтения тех, кто предпочитает заказывать товары в интернете. Об этом со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщил РБК.

Оказалось, что самая большая доля (15,8 процента) всех онлайн-покупок пришлась на доставку готовой еды, продуктов из магазинов и блюд из ресторанов. Ее оценили в 588 миллиардов рублей.

Прежде на первом месте располагалась категория электроники и бытовой техники. Однако в первом полугодии 2024 года она переместилась на четвертую позицию. Теперь ее доля оценивается в 14,3 процента, или 533 миллиарда рублей. Впереди, помимо продуктов питания, оказались мебель и товары для дома (14,7 процента), одежда и обувь (14,4 процента).

Кроме еды, доли всех этих категорий уменьшились, если сравнивать с показателями прошлого года. Тогда на топ-5 товаров приходилось более 72 процентов всех покупок в Сети. В настоящее время этот показатель опустился до 66 процентов. Объясняется это увеличением доли других, более малых категорий.

Особенно заметно онлайн-продажи выросли в таких категориях, как аптеки (плюс 172 процента), товары для творчества (плюс 158 процентов), инструменты и садовая техника (плюс 129 процентов), автозапчасти и автоаксессуары (плюс 128 процентов), подарки и цветы (плюс 97 процентов), ювелирные изделия и часы (плюс 89 процентов).

В первых числах июня появился прогноз, что в 2024 году траты россиян на онлайн-покупки могут резко увеличиться. Эксперты ждут, что оборот данного сегмента экономики вырастет до девяти триллионов долларов.

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