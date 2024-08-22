Приговор проломившему череп школьнику бойцу джиу-джитсу оставили без изменений

Мосгорсуд оставил 4-летний срок бойцу джиу-джитсу, проломившему череп школьнику

Московский городской суд оставил без изменения приговор для бойца джиу-джитсу Серика Ибатова, который проломил череп 17-летнему школьнику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчина был признан виновным по пункту «д» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и совершенное из хулиганских побуждений») УК РФ.

Ранее Солнцевский районный суд столицы назначил Ибатову 4 года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Было установлено, что осужденный напал на несовершеннолетнего, который пинал припаркованные машины вечером 28 января на улице Домостроительной, и избил его.

После госпитализации у потерпевшего выявили закрытую черепно-мозговую травму, оскольчатый перелом лба и сотрясение головного мозга.

