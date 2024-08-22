Продажи нового внедорожника анонсированы в России

Скоро в России начнутся продажи внедорожника Haval H5. На это намекнул Telegram-канал автомобильного бренда.
Как сообщает агентство «Автостат», H5 сконструирован на базе пикапа GWM King Kong Poer. Есть прогнозы, что российским покупателям предложат версию с двухлитровым мотором (на выбор: дизельным или бензиновым), который работает в сочетании с автоматической коробкой передач и полным приводом. Предполагается, что стоить это транспортное средство будет 4,3-4,8 миллиона рублей.
Между тем цена обновленного кроссовера Haval F7 в России составит от 2,7 миллиона рублей. Его продажи были анонсированы в конце июля.
Бренд HAVAL вошел в топ самых востребованных автомобилей в России.