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17:02, 22 августа 2024Экономика

Продажи нового внедорожника анонсированы в России

HAVAL намекнул, что в России скоро стартуют продажи внедорожника H5

Фото: Tikhomirov Sergey / Shutterstock / Fotodom

Скоро в России начнутся продажи внедорожника Haval H5. На это намекнул Telegram-канал автомобильного бренда.

Как сообщает агентство «Автостат», H5 сконструирован на базе пикапа GWM King Kong Poer. Есть прогнозы, что российским покупателям предложат версию с двухлитровым мотором (на выбор: дизельным или бензиновым), который работает в сочетании с автоматической коробкой передач и полным приводом. Предполагается, что стоить это транспортное средство будет 4,3-4,8 миллиона рублей.

Между тем цена обновленного кроссовера Haval F7 в России составит от 2,7 миллиона рублей. Его продажи были анонсированы в конце июля.

Бренд HAVAL вошел в топ самых востребованных автомобилей в России.

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