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17:24, 20 августа 2024Экономика

Один китайский автобренд впервые попал в топ-10 самых популярных в России

«Автостат»: китайский бренд GAC вошел в десятку лидеров российского авторынка

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

В период с 12 по 18 августа 2024 года китайский бренд GAC впервые вошел в десятку наиболее востребованных автомобильных марок на российском рынке. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

Отмечается, что за это время в стране продали в общей сложности 573 новых автомобиля этого бренда. По объему реализации GAC занял десятое место, уточнили аналитики.

Лидером по этому показателю стал российский бренд Lada. В середине августа машины этой марки приобрели в общей сложности 8825 раз. Следом оказались четыре китайских бренда. Вторую строчку занял Haval с результатом 3613 проданных машин, третью — Chery (3173 автомобиля), четвертую — Geely (2595 штук), а пятую — Changan (2307 единиц).

В топ-10 также оказались OMODA (864), Jetour (661), EXEED (655) и Belgee (600). Таким образом, в первой десятке по уровню востребованности в России расположились сразу семь автобрендов из КНР и одна белорусско-китайская марка, резюмировали аналитики.

Ранее агентство «Автостат» сообщило о резком росте продаж новых легковых автомобилей в России. Так, по итогам июля 2024 года в стране реализовали в общей сложности 136,2 тысячи подобных транспортных средств. Годовой прирост составил 42,4 процента, а месячный — 9,5 процента.

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