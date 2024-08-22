Пропавшую в Африке российскую туристку изрезали и закопали. Что об этом известно?

Пропавшую на Маврикии россиянку Шамигулову нашли с ножевыми ранениями

Пропавшая 17 августа во время отдыха на Маврикии 29-летняя россиянка Залия Шамигулова найдена местной полицией без признаков жизни. На теле были обнаружены множественные ножевые ранения. Женщину закопали в землю в африканском городе Вакоа-Феникс.

Полиция задержала подозреваемого

В день исчезновения россиянка отправилась в город Кюрпип с мужчиной с Маврикия, с которым познакомилась ранее. Она села в его машину, и больше ее никто не видел. Когда родственники женщины обратились в полицию, подозреваемого доставили в отдел, однако тот уверял, что высадил свою попутчицу в пункте назначения и больше не имел с ней связи.

Фото: Joseph Okanga / Reuters

После того как женщину обнаружили, подозреваемый дал признательные показания. В полиции сообщили, что задержанный — житель города Катр-Борн в Республике Маврикий по имени Пурявирсингх. Он работает на должности компьютерного инженера. На допросе он сообщил, что якобы знал россиянку и собирался сделать ей предложение выйти за него замуж, однако узнал о ее измене, из-за чего вспыхнула ссора. В ходе конфликта он нанес ей ножевые ранения, несовместимые с жизнью.

Сообщения об исчезновении туристки появились накануне

Российские СМИ начали распространять информацию об исчезновении россиянки 21 августа. Тогда сообщалось, что Залия ушла гулять с другом, местным жителем, и пропала. Из-за того что ее телефон не отвечал и перестал передавать геолокацию, родственники и знакомые забили тревогу.

18 августа соседка путешественницы обратилась в полицию и российское посольство. Родные Шамигуловой уже тогда предполагали, что ее похитили. «У нее были друзья из местных, и с кем-то из них она должна была поехать в какую-то часть острова. (…) Есть ощущение, что там как-то замешан тот парень, который ей нравился, с которым она ехать собиралась. Мне кажется, что они выкуп хотят», — рассказывала мать пропавшей.

По состоянию на 10 утра текущего дня полиция Маврикия официально подтвердила, что найденная в Катр-Борне женщина — 29-летняя россиянка Залия Шамигулова.

Известно, что Шамигулова является уроженкой Башкирии. Последние годы она преподавала в челябинском университете и удаленно работала карьерным консультантом. На отдых она прилетела с подругой, в ее планах было вернуться домой к учебному году. В конце августа у россиянки заканчивалась виза.