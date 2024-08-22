Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:06, 22 августа 2024Путешествия

Пропавшую в Африке российскую туристку изрезали и закопали. Что об этом известно?

Пропавшую на Маврикии россиянку Шамигулову нашли с ножевыми ранениями

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пропавшая 17 августа во время отдыха на Маврикии 29-летняя россиянка Залия Шамигулова найдена местной полицией без признаков жизни. На теле были обнаружены множественные ножевые ранения. Женщину закопали в землю в африканском городе Вакоа-Феникс.

Полиция задержала подозреваемого

В день исчезновения россиянка отправилась в город Кюрпип с мужчиной с Маврикия, с которым познакомилась ранее. Она села в его машину, и больше ее никто не видел. Когда родственники женщины обратились в полицию, подозреваемого доставили в отдел, однако тот уверял, что высадил свою попутчицу в пункте назначения и больше не имел с ней связи.

Фото: Joseph Okanga / Reuters

После того как женщину обнаружили, подозреваемый дал признательные показания. В полиции сообщили, что задержанный — житель города Катр-Борн в Республике Маврикий по имени Пурявирсингх. Он работает на должности компьютерного инженера. На допросе он сообщил, что якобы знал россиянку и собирался сделать ей предложение выйти за него замуж, однако узнал о ее измене, из-за чего вспыхнула ссора. В ходе конфликта он нанес ей ножевые ранения, несовместимые с жизнью.

Сообщения об исчезновении туристки появились накануне

Российские СМИ начали распространять информацию об исчезновении россиянки 21 августа. Тогда сообщалось, что Залия ушла гулять с другом, местным жителем, и пропала. Из-за того что ее телефон не отвечал и перестал передавать геолокацию, родственники и знакомые забили тревогу.

Материалы по теме:
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой. Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой.Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
5 мая 2024
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала. Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала.Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
9 июня 2024

18 августа соседка путешественницы обратилась в полицию и российское посольство. Родные Шамигуловой уже тогда предполагали, что ее похитили. «У нее были друзья из местных, и с кем-то из них она должна была поехать в какую-то часть острова. (…) Есть ощущение, что там как-то замешан тот парень, который ей нравился, с которым она ехать собиралась. Мне кажется, что они выкуп хотят», — рассказывала мать пропавшей.

По состоянию на 10 утра текущего дня полиция Маврикия официально подтвердила, что найденная в Катр-Борне женщина — 29-летняя россиянка Залия Шамигулова.

Известно, что Шамигулова является уроженкой Башкирии. Последние годы она преподавала в челябинском университете и удаленно работала карьерным консультантом. На отдых она прилетела с подругой, в ее планах было вернуться домой к учебному году. В конце августа у россиянки заканчивалась виза.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      В доме в Пермском крае произошел взрыв. Три квартиры полностью разрушены

      Путин позвонил военкору Поддубному

      Названа причина ареста замглавы департамента Минобрнауки России

      В Севастополе сработала воздушная тревога

      Раскрыта многомиллионная сумма трат россиян на покупки из-за рубежа

      Россиянам увеличили компенсацию за ремонт жилья после ЧС

      В России высказались о переговорах с Украиной до конца года

      Стало известно об использовании польской БТР Oncilla при атаке на Курскую область

      Директор Лещенко отреагировал на слухи о прекращении концертной деятельности артиста

      Стало известно о задержании замдиректора департамента Минобрнауки России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше