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14:59, 22 августа 2024Россия

Путину доложили об атаках ВСУ на спасателей, врачей и волонтеров в Курской области

Куренков: ВСУ атакуют в Курской области спасателей, врачей и волонтеров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно атакуют спасателей, врачей и волонтеров. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава МЧС Александр Куренков в ходе совещания по ситуации в приграничных регионах, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Помимо этого, зафиксированы атаки по работникам администрации региона и его муниципалитетов. Куренков назвал эти удары террористическими.

Ранее, 16 августа, под обстрел ВСУ попали волонтеры из Донецкой народной республики, которые в момент удара пересекали мост через реку Сейм в районе Глушково. Молодые люди помогали эвакуировать мирных граждан В результате атаки их «ГАЗель» загорелась. Из трех волонтеров выжить удалось только одному.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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