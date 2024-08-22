Россия призвала ООН принять новую резолюцию по Ближнему Востоку

Полянский: Россия призывает СБ ООН принять новую резолюцию по ситуации в Газе

Россия призывает членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) разработать и принять новую резолюцию по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, которая также позволит прекратить насилие в секторе Газа. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«С болью приходится признавать, что СБ по сути является пассивным наблюдателем продолжающегося насилия в Газе (...) Сколько еще мы будем бездействовать, пока наши горе-коллеги из США будут продолжать ломать перед нами комедию? Если нормы прошлого документа не выполняются, то давайте разработаем и примем новую резолюцию», — отметил дипломат.

По мнению Полянского, именно желание Вашингтона монополизировать урегулирование ближневосточного конфликта и сделать его выгодным Израилю привело к катастрофе, которую сейчас можно наблюдать в регионе.

Ранее Полянский заявил, что российская миссия при ООН не отправится в Швейцарию с визитом, поскольку считает это неуместным на фоне текущих мировых событий. Дипломат подчеркнул, что данная встреча представляет собой инициативу группы постпредов, которые захотели «хорошо провести время».