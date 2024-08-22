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16:12, 22 августа 2024Экономика

Россиян предупредили о подорожании такси

«Абзац»: до конца 2024 года такси в России подорожает на 10-15 процентов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Так как с 1 сентября в России начнет работать норма, требующая от таксистов иметь не только полис ОСАГО, но и полис обязательного страхования ответственности перевозчика, то цены на эти услуги могут вырасти. Об этом сообщило издание «Абзац» со ссылкой на работников этого сектора.

Так, по словам директора сервиса заказа такси Максима Шушарина, до конца года рост цен будет в пределах 10-15 процентов. Кроме того, несколько скачков стоимости уже произошло. Всему виной дорожающие автомобили, запчасти и горючее.

Шушарин рассказал, что у них за последний год цены выросли на 30 процентов. Стоимость машин экономкласса увеличилась на 70-100 процентов, а некоторых расходников — на 300 процентов.

Впрочем, он полагает, что именно 1 сентября скачка цен не случится. Услуги будут дорожать постепенно.

Есть мнение, что заявления перевозчиков о повышении цен носят характер шантажа с использованием принципов поведенческой экономики. Это, впрочем, не исключает наличия и объективных причин для повышения стоимости поездок на такси. Например, это высокие комиссии агрегаторов.

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